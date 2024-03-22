В Польше подчеркнули, что успех Украины сейчас является вопросом доверия всего мира к США.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился в Конгресс США с просьбой как можно быстрее принять пакет помощи Украине. По его словам, это решение повлияет на доверие к Америке во всем мире.

Об этом пишет Reuters. Агентство отмечает, что он выступил с этим призывом во время совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

"Я хотел бы, чтобы вы рассматривали это как наше совместное обращение в Палату представителей Соединенных Штатов и лично к спикеру Майку Джонсону поставить пакет помощи на голосование в Палате", – сказал Сикорский.

По мнению польского министра, если американская поддержка Украины прекратится, то партнеры США по всему миру обратят на это внимание и начнут перестраховываться.

Следует отметить, что американское финансирование имеет решающее значение для способности Киева противостоять российской агрессии и поддерживать разрушенную экономику.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена уверены, что Палата представителей одобрит законопроект о национальной безопасности, содержащий дополнительную помощь для Украины. Этот документ должен получить сильную двухпартийную поддержку.

Об этом заявил советник главы Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции в Киеве в среду, 20 марта. В то же время, американский чиновник не стал прогнозировать, когда это произойдет.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно быстрее, и президент Байден работает над этим каждый день. Но я не могу сделать конкретный прогноз сегодня", – заявил Салливан.

Ранее в Белом доме сказали, что Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный верный вариант".

Как известно, 12 марта Вашингтон объявил о предоставлении Киеву экстренной военной помощи на 300 миллионов долларов. В Пентагоне отметили, что это был "уникальный случай". Для дальнейшей поддержки Украины необходимо утверждение финансирования Палатой представителей.

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