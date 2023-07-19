В Польше разоблачили сеть агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с оружием и гумпомощью для Украины – СМИ

В Польше была раскрыта крупнейшая в истории страны российская разведывательная сеть. Известно, что среди других целей российские агенты планировали осуществлять диверсии на железной дороге против поездов, перевозящих оружие и гуманитарную помощь в Украину.

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Об этом сообщает издание Gazeta Polska. По данным издания, среди 66 томов материалов расследования есть указания, что подозреваемые члены сети планировали взрывать поезда, перевозящие указанные грузы в Украину.

Сам факт возможного непосредственного осуществления таких атак, вероятно, привел польские спецслужбы к началу арестов лиц, вовлеченных в эту сеть.

"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", – рассказал анонимный собеседник, знакомый с материалами дела.

Согласно информации, полученной журналистами издания, агентурная сеть, обнаруженная в Польше, считается достаточно "молодой", поскольку была создана в начале 2023 года.

По данным отчета, агенты имели прямую связь с Москвой и получали указания из этого источника, получая оплату за свои действия, преимущественно в криптовалюте.

Ликвидированная агентурная сеть считается самой масштабной по размерам в истории Польши в современный период.

Напомним, что ранее СМИ рассказали о шпионской сети РФ в Европе, куда привлечены десятки дипломатов. В общей сложности журналисты установили уже 39 человек, работающих или работавших в посольствах России в странах Северной Европы. Большинство из них уже покинули страны, где работали, однако по меньшей мере 13 все еще занимают должности в посольствах.

Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов. В Москве заявили, что в таком случае примут зеркальные меры.

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