В Полтаве простились с 21-летним защитником Украины: попал в засаду, забирая с поля боя тело побратима. Фото

В Полтаве 20 января простились с Героем, погибшим 13 января возле Красногоровки Донецкой области. 21-летний Андрей Кожемяк попал во вражескую засаду, забирая с поля боя тело погибшего побратима.

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Прощание с воином проходило в Свято-Успенском соборе, передает "Суспільне". Андрей был родом из села Зинцы Терешковской общины, рассказал глава сельсовета Виталий Турпитько (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Проститься с Героем пришли родные, друзья, побратимы и односельчане.

Андрей Кожемяк защищал Украину с начала полномасштабного вторжения – сначала в Волновахе, потом в Марьинке, рассказал отец погибшего.

Летом Андрей перевелся в Одесский округ, затем воевал под Херсоном и под Авдеевкой.

"Были они в Красногоровке на задании. В Красногоровке попал в засаду", – рассказал отец Героя Роман Кожемяк.

По словам главы сельсовета Виталия Турпитько, Андрея и его побратимов подстерегли во время эвакуации тела погибшего товарища:

"Насколько я знаю из сообщения из воинской части, вместе с товарищами эвакуировали тело погибшего. То есть не отдавали россияне погибшего побратима. Они решили все же забрать нашего бойца и их подстерегли".

Андрей Кожемяк был командиром отделения 88-го отдельного батальона морской пехоты. До войны работал энергетиком в "Полтаваоблэнерго".

"Очень активный парень, он с самого детства был такой самостоятельный, трудолюбивый. Пошел на срочную службу, отбыл в морской пехоте и началась война. Учился в школе нашей – Терешковском лицее", – рассказал Турпитько.

Похоронили Андрея в селе Терешки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение минувших суток защитники Украины отбили атаки противника около 12 населенных пунктов на Донетчине. Тем временем у захватчиков уже не ресурсов для размещения раненных.