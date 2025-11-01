В Полтавской области из-за атаки РФ загорелся газодобывающий объект. Фото

Ночью 1 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Полтавскую область. Целью врага стал газодобывающий объект на территории региона.

В результате обстрела на территории объекта возник сильный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия обстрела

По информации спасателей, пожар возник на территории одного из объектов газодобывающей отрасли в Полтавском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

К ликвидации возгорания были привлечены 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью ликвидирован в 06:02.

Мониторинговые каналы сообщали, что российские оккупанты атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе.

Мощные взрывы в Полтавском районе прогремели около 01:30 ночи. Местные жители сообщали, что сразу после атаки начался сильный пожар.

Напомним, российские войска ночью снова атаковали Черниговщину. Под ударами врага находился Новгород-Северский, захватчики попали по центральной площади города: повреждены фасады и окна на зданиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия нанесла удары по Сумах. В облцентре есть попадания в многоэтажку и объекты инфраструктуры. В частности, серьезные повреждения получил железнодорожный вокзал и вагоны. Пострадали люди, среди которых были и дети.

