В Полтавской области мужчина отказался от повестки 'из-за состояния здоровья' и получил приговор суда

Житель Новых Санжар на Полтавщине получил год условно за уклонение от мобилизации. ВЛК признала его пригодным к военной службе, но мужчина отказался от принятия повестки, объяснив это "плохим состоянием здоровья".

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Об этом говорится в приговоре Чутовского районного суда. В материалах дела отмечено, что осужденный работал водителем на местном предприятии.

Находясь на военном учете, он прошел ВЛК, а уже после прохождения комиссии ему вручили повестку, в которой было указано его назначение и дату прибытия в воинскую часть. Он подтвердил получение повестки своей подписью в журнале.

Через несколько дней мужчине сообщили об изменении даты отправки военной команды, поэтому ему нужно было снова явиться для получения новой повестки. На следующий день он подал заявление об отказе от прохождения военной службы по мобилизации.

После этого его снова направили на медицинское освидетельствование и ВЛК снова подтвердила его пригодность к службе. Через несколько недель ему попытались вручить повестку снова, однако он отказался ее получить, объясняя это своей непригодностью по состоянию здоровья.

В результате суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Поскольку обвиняемый признал свою вину, его освободили от отбывания наказания за решеткой заменив испытательным сроком на один год.

Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина был лишен свободы за то, что уклонился от прохождения военной службы во время мобилизации. Он проигнорировал повестку на отправку в боевую часть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области, недалеко от границы с Молдовой, 13 июня пограничники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 "пассажира". Водитель грузовика, якобы перевозившего зерно, на самом деле вез группу нарушителей к границе.

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