В полях – сожженная российская техника: как идут бои за Угледар и почему враг начал реже применить авиацию. Фото

Российские войска сейчас не оставляют попытки наступлений на нескольких направлениях фронта и получают отпор от Сил обороны Украины. Ныне десятки единиц сожженной бронетехники оккупантов лежат под Угледаром, где главной целью российских атак является попытка выйти в тыл Донецкой группировке войск ВСУ.

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Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Кузан в эфире "Еспресо". Сами же защитники указывают также на некоторые изменения в атаках российской армии, в частности на Бахмутском направлении (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Цель врага – захват Угледара

Украинский журналист и блогер Денис Казанский показал в Telegram-канале кадры того, как выглядят потери ВС РФ возле Угледара в Донецкой области.

"Поля под Угледаром. Везде сожженная техника российских оккупантов", – прокомментировал он.

"Действительно, морская пехота Тихоокеанского флота РФ понесла огромные потери под Угледаром. Такие потери россиян обусловлены конечно традиционным бездарным командованием армии РФ. Они пробовали наступать на Угледар колоннами бронетехники. Однако эти участки давно заминированы и пристреляны нашей артиллерией", – пояснил Кузан.

Эксперт подчеркнул, что врагу не удастся зайти в тыл Донецкой группировке войск ВСУ. По его словам, россияне под Угледаром бросали свою технику и убегали. Кроме того, есть очень много пленных оккупантов.

Однако говорить об уничтожении подразделений, наступавших на Угледар пока рано. Поскольку россияне часто восстанавливают свои потери в подразделениях мобилизованными. Цель их атаки на город вполне понятна: они пытаются захватить его и выйти в тыл нашей группировке войск на Донетчине. Однако все эти попытки россиян напрасны", – добавил Кузан.

Враг стал меньше применять авиацию

Военный эксперт Сергей Згурец говорит, что в атаках российской армии есть несколько изменений. Да, она стала все меньше использовать бронетехнику и авиацию для атак на позиции ВСУ на Бахмутском направлении.

Командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы АЗОВ Николай Волохов такие действия оккупантов объясняет великолепной работой украинской артиллерии и противовоздушной обороны. Он отметил, что захватчики пытаются близко не подводить тяжелую бронетехнику к украинским позициям. Именно поэтому попытки захватить Бахмут с помощью техники у них бесполезны.

Что касается авиации, то ВС РФ тоже заметно снизили ее использование. По мнению Волохова, оккупанты берегут и накапливают авиацию, готовясь к активным действиям в воздухе. Однако вполне вероятно, что они просто боятся применять штурмовую авиацию из-за работы украинских воздушных сил. В частности, ПЗРК и системы ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты несут многочисленные потери. Со своей стороны наши воины принимают дополнительные меры для усиления обороны.

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