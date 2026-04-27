В порту Черноморска произошла утечка подсолнечного масла из-за атаки РФ: что известно. Фото

В Черноморске, в акватории порта, в результате недавнего российского обстрела, произошла утечка подсолнечного масла. На поверхности воды образовалось огромное пятно.

Сейчас последствия аварии локализованы, продолжается оценка нанесенного ущерба. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Атака РФ нанесла экологический ущерб порту

Повреждение инфраструктуры морского торгового порта "Черноморск" произошло 26 апреля, из-за вражеской атаки. На объекте начался пожар, который и разрушил резервуар с маслом объемом 6 тысяч тонн.

"Службы Черноморского филиала ГП "АМПУ" оперативно локализовали последствия аварии. На территории установлены барьеры для сдерживания растекания, перекрыта дождевая канализация, чтобы не допустить попадания остатков продукции в водную среду", – говорится в сообщении.

Во время выезда, государственные инспекторы обследовали место происшествия и не обнаружили загрязнения почв, поскольку территория имеет бетонное покрытие. В то же время была зафиксирована утечка масла в акваторию порта, где на поверхности воды образовалось пятно приблизительным размером 400 на 200 метров, для локализации которого развернули боновые заграждения.

Также специалисты отобрали пробы морской воды для проведения лабораторных исследований. После получения результатов анализов будет определен фактический уровень загрязнения и рассчитан нанесенный ущерб.

"Окончательная оценка ущерба морской среде, причиненного в результате вооруженной агрессии, будет проведена после получения полного объема необходимых данных", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 апреля оккупационная армия России терроризировала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Разрушениям подверглись технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 27 апреля войска Российской Федерации дронами атаковали на Одессу. В результате вражеского удара есть пострадавшие, это по меньшей мере 11 мирных жителей, а также попадания в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города.

