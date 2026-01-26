В правом борту – огромная дыра: российский танкер Ursus Maritimus заметили в Стамбуле. Фото

Танкер российского теневого флота Ursus Maritimus, поврежденный Силами обороны в российском порту Тамань в Краснодарском крае, заметили при прохождении через Босфор. После атаки месячной давности на его борту осталась огромная дыра.

Снимки, зафиксировавшие последствия "встречи" танкера с украинскими дронами, опубликованы в аккаунте проекта Tanker Trackers в сети Х. Упомянутый танкер был поврежден в российском порту Тамань возле поселка Волна в ночь на 22 декабря – вместе с еще одним судном и двумя причалами.

Атакованный 22 декабря в российском порту Тамань танкер спустя месяц после атаки заметили при прохождении через Босфор.

"Через месяц после нападения украинских беспилотников, URSUS MARITIMUS (9297345) сегодня промелькнул мимо наших объективов в Стамбуле. Вот масштабы повреждений", – отметили в Tanker Trackers 25 декабря.

На опубликованных снимках хорошо заметна огромная дыра, зияющая на борту судна, которое Россия использует для обхода западных санкций.

Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что упомянутый танкер с 24 января находится в турецком порту Тузла в Стамбуле.

Что известно об атаке на порт Тамань

Под удар украинских дронов этот танкер попал еще в ночь с 21 на 22 декабря в порту Тамань, который Россия использует для перевалки грузов на экспорт. Спустя сутки после атаки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал, что она была результативной.

Назвав удары Сил обороны по суднам "теневого флота" и по порту, обеспечивающим государство-агрессор деньгами для продолжения войны против Украины "террористическими", он, тем не менее, подтвердил: вследствие точных ударов вспыхнули четыре резервуара с нефтепродуктами.

Сначала заявлялось о двух погибших сотрудниках порта, и нескольких получивших ранения людях. Позже местные власти заговорили о трех погибших и восьми пострадавших.

Также появилась информация о том, что во время атаки были повреждены трубопровод, два причала и два танкера теневого флота РФ. Один из них OSINT-аналитиком blinzka 25 декабря был идентифицирован как построенный в 2025 танкер Ursus Maritimus, ходивший под флагом Либерии (регистрационный номер IMO 9297345).

