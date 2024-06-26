В приграничной зоне на Закарпатье ввели дополнительные ограничения: что известно

В пограничной полосе в пределах Ужгородского района введены дополнительные временные ограничения. Соответствующее решение было принято для усиления мер охраны государственной границы, контроля за соблюдением пограничного режима и предотвращения правонарушений в этой зоне.

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Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины. Временные ограничения будут оставаться в силе до завершения действия правового режима военного положения в Украине.

Ограничения касаются приграничных районов Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриничско-Малоберезнянской, Оноковской, Холмковской, Сюртовской и Чопской территориальных громад Ужгородского района.

В пограничной полосе в пределах района введены следующие ограничения:

Запрет нахождения лиц и проведения работ за пределами населенных пунктов.

Запрет пребывания лиц и транспортных средств на дорогах, отсутствующих в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе, в темное время суток (с 22:00 до 05:00).

Запрещение остановки транспортных средств на обочине дорог, кроме случаев технических неисправностей.

Запрет перевозки оружия и средств активной обороны в транспортных средствах без разрешений.

Запрет использования приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, за исключением установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения.

Запрет использования и совершения полетов легкомоторных летательных аппаратов.

Соответствующие ограничения не касаются государственных служащих и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники задержали еще пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу. Они сломали пограничный забор и направлялись к Тисе с резиновой лодкой, на которой планировали переправиться в Венгрию.

Напомним, ранее пограничники рассказали, куда чаще всего пытаются скрыться уклонисты из Украины. По поддельным документам они чаще всего направляются в Польшу. Если же речь идет о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – военнообязанные украинцы чаще всего выбирают Румынию и Молдову.