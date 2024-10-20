В Прикарпатье обнаружили предприятия с нарушениями ведения военного учета: как их могут наказать

На Прикарпатье в ходе плановых проверок нескольких предприятий было зафиксировано нарушение в ведении военного учета. Они были привлечены к административной ответственности.

Видео дня

Об этом в эфире ОТБ "Галичина" рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Мороз. По его словам, предприятия проверяют постоянно.

"Есть плановые и неплановые проверки. В случае выявления нарушений правил военного учета, например, принятия на работу без учетных документов, привлекают к административной ответственности должностных лиц. В Прикарпатье уже есть такие случаи", – рассказал он.

Как отметили юристы, за нарушение правил ведения военного учета на предприятии законодательством предусмотрены штрафы в десятки тысяч гривен.

Адвокат рассказала, что ответственность за соблюдение требований мобилизационного законодательства на предприятии возлагается на его руководителя или соответствующее должностное лицо, непосредственно ведущее военный учет работников.

В такие обязанности входит:

– Постоянная проверка и сбор персональных и военно-учетных данных работников предприятия, в частности, проверка документов лица при его принятии на работу.

– информирование работников о правилах военного учета на предприятиях и необходимость их выполнения.

– информирование ТЦК и СП о принятых на работу и уволенных военнообязанных работниках, а также изменения их персонально-учетных данных.

– информирование работников о необходимости явки в ТЦК и СП и содействии их своевременному прибытию.

За нарушение военного учета на предприятии грозят штрафные санкции. Согласно закону размер штрафа составляет от 2000 до 3500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 34 до 59,5 тысячи гривен (ч. 3 ст. 210-1 КУоАП).

Как сообщал OBOZ.UA, перечень категорий подлежащих бронированию граждан закреплен в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Основным пунктом, определяющим критерии такой отсрочки, статья 25 настоящего закона.

Напомним, что против лиц, распространяющих "ложную информацию" о мобилизации, будут открывать уголовные производства. Военные утверждают, что фейки на эту тему подрывают доверие общества к государственным институтам и силам обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!