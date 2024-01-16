В Раде не поддержали законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Депутаты Верховной Рады не смогли принять законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. "За" проголосовали только 214 парламентариев.

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Об этом 16 января сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, проект закона будет выноситься на повторное голосование.

Как известно, он предусматривает штрафы для нарушителей комендантского часа размером от 8500 до 17000 грн (за повторное нарушение увеличиваются вдвое).

Также в документе говорится о штрафах для бизнеса – от 3000 до 6000 минимумов (51–102 тыс. грн).

Как действует комендантский час в Украине – график по областям

– Киев и Киевская область: 00:00 – 05:00

– Винница и Винницкая область: 00:00 – 05:00

– Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00

– Днепр и Днепропетровская область: 00:00 – 05:00 (за исключением двух районов)

– Никопольский район Днепропетровской области: 23:00 – 04:00

– Синельниковский район Днепропетровской области: 22:00 – 05:00

– Житомир и Житомирская область: 00:00 – 05:00

– Ужгород и Закарпатская область – нет

– Запорожье и Запорожская область: 23:00 – 05:00 в самом областном центре и территориальных общинах, входящих в состав Запорожского района. Для всех остальных территорий, кроме временно оккупированных, комендантский час будет начинаться в 21:00 и завершаться в 5:00.

– Ивано-Франковск и область: 00:00 – 05:00

– Кропивницкий и Кировоградская область: 00:00 – 04:00

– Львов и Львовская область: 00:00 – 05:00

– Николаев и Николаевская область: 00:00 – 05:00 (за исключением Очакова)

– Очаков Николаевской области – 23:00 – 05:00

– Одесса и Одесская область: 00:00 – 05:00

– Полтава и Полтавская область: 00:00 – 04:00

– Ровно и Ровенская область: 00:00 – 05:00

– Сумы и Сумская область: 23:00 – 05:00

– Тернополь и Тернопольская область: 00:00 – 05:00

– Харьков и Харьковская область: 23:00 – 05:00

– Херсон и Херсонская область: 20:00 – 06:00

– Хмельницкий и Хмельницкая область: 00:00 – 05:00

– Черкассы и Черкасская область: 00:00 – 04:00

– Черновцы и Черновицкая область: 00:00 – 04:00

– Чернигов и Черниговская область: 00:00 – 04:00

– Донецк и Донецкая область: 21:00 – 05:00

– Луганск и Луганская область: 21:00 – 05:00.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа был внесен в Раду 27 октября 2023 года. Он был наработан группой депутатов совместно с МВД и Нацполицией.

– В Украине не отменяли комендантский час на зимние праздники. В Национальной полиции намекнули, что желающих погулять будут передавать работникам ТЦК.

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