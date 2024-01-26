В Раде предложили отправлять нардепов и госслужащих в военные учебные центры вместе с другими украинцами

В Верховной Раде Украины предложили отправлять на военные учения госслужащих и народных депутатов. Они должны проходить обучение "на общих условиях", однако в частичном режиме.

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С такой инициативой в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны" в рамках проекта "Новая страна" выступил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет LB.ua.

По словам Арахамии, привлечение госслужащих и депутатов к прохождению военных учений должно мотивировать украинцев не бояться мобилизации.

"Арахамия говорит, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВВК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, затем сразу – на фронт", – пишет издание.

Глава фракции "Слуги народа" в Раде убежден, что прохождение должностными лицами военных учений в учебных центрах вместе с другими гражданами поможет "объяснить украинцам, как на самом деле все происходит".

При этом определенные отличия в военных учениях для забронированных от мобилизации должностных лиц и депутатов и остальных граждан Украины, согласно его предложению, таки предполагаются: в случае принятия соответствующего решения обучаться они будут в режиме "неполного дня".

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", – объяснил Арахамия свое предложение.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Он отметил, что военкоматы не имеют права ограничивать права граждан Украины, поскольку это прямо нарушает фундаментальные принципы Конституции Украины.

Между тем, народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий объяснил, почему, по его мнению, закон об электронных реестрах военнообязанных работать не будет. По словам нардепа, в принятом депутатами Верховной Рады законе не определено, кто ответственен за эти реестры.