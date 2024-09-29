В Раде спрогнозировали, когда США могут позволить Украине бить вглубь России

Вопрос разрешения Украине использовать предоставленные США дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ остается открытым. Среди возможных причин задержки – сотрудничество России и Ирана.

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Об этом заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егор Чернев заявил в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, хотя США ранее давали положительные сигналы по поводу такого разрешения, окончательное решение, вероятно, будет отложено до завершения президентских выборов в Соединенных Штатах.

"Все равно это разрешение все еще "на столе". То есть его не исключают как вообще неприемлемое. Будет ли это решение до выборов? Я не уверен. После выборов – достаточно вероятно", – заявил нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился, по каким объектам ВСУ хотят избивать вглубь России. Он также отметил, что Украина продолжает диалог с США по пересмотру установленных Вашингтоном ограничений на удары дальнобойным западным вооружением в глубь России. При этом Силы обороны просят о разрешении на поражение только военных целей врага.

Напомним, ранее Зеленский после встречи с Трампом заявил, что тот будет поддерживать Украину, если станет президентом США. По словам главы государства, от Трампа он получил "очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне".

Встреча, которой предшествовал громкий скандал и ряд обвинений от республиканцев в адрес Украины во "вмешательстве в американские выборы", Зеленский назвал "очень продуктивной и важной".