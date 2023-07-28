В районе Запорожской АЭС слышали взрывы: их зафиксировали наблюдатели миссии МАГАТЭ

В районе оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции были слышны взрывы. Это зафиксировали наблюдатели миссии МАГАТЭ.

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Об этом во время брифинга сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков. Он заявил, что специалисты МАГАТЭ зафиксировали взрывы 26 и 27 июля.

Также наблюдатели международной организации обнаружили на территории станции наличие мин.

"В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", – заявил Кориков.

Ранее в ГУР сообщалось, что российские захватчики планируют организацию вооруженной провокации на оккупированной Запорожской АЭС. Во время нее может быть применено тяжелое вооружение. Отмечалось, что оккупанты готовят имитационные обстрелы стратегического объекта, который будут пытаться выдать за попытку "штурма" ЗАЭС Силами обороны Украины.

Также ГП "НАЭК Энергоатом" сообщал, что россияне по состоянию на 17 июля продолжали минировать ЗАЭС, поэтому угроза катастрофы ничуть не уменьшилась.

Напомним, что оккупанты используют станцию для хранения боеприпасов. По данным Запорожской ОВА, сейчас на Запорожской АЭС находятся около 500 россиян – военных и работников "Росатома".