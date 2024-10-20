В ракете КНДР, которой Россия атаковала Украину, обнаружили западные компоненты – Сибига

Во время одной из недавних атак силы ПВО сбили над Украиной северокорейскую ракету KN-23/24. В ней были обнаружены западные компоненты.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х(Twitter). Он отметил, что именно ею РФ атаковала нашу страну.

"Это возмутительно. Недавнее обследование северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой над Украиной, выявило многочисленные недавно производимые западные компоненты", – написал Сибига.

Дипломат подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын все еще имеют доступ к ним. В этой связи украинская сторона призывает Запад отреагировать.

"Мы призываем союзников отреагировать решительно, ужесточить санкции и экспортный контроль, усилить наш воздушный щит", – резюмировал министр.

Ранее стало известно о том, что разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и бойцы подразделений сил специальных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии. В Курщине и на фронте в Украине они, по данным украинской разведки, начнут появляться после 1 ноября.