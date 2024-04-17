В результате удара РФ по Чернигову погибла 25-летняя лейтенант полиции: новые детали атаки и видео спасения одного из пострадавших

Утром 17 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по центру Чернигова. По состоянию на 11:30 было известно десятках раненых и 11 погибших.

Среди жертв России – 25-летняя полицейская: она находилась дома на больничном, когда обломки российских ракет оборвали ее жизнь. О новых деталях террористической атаки захватчиков на мирных жителей Чернигова рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По данным главы МВД, по состоянию на 11:30 17 апреля известно об 11 погибших и десятках травмированных мирных жителей Чернигова, по которому утром российские террористы ударили тремя ракетами. Также по заявлениям горожан ищут еще по меньшей мере трех человек, пропавших без вести после атаки.

И страшные цифры по поводу погибших и раненых могут еще расти.

"Под завалами – еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи", – отметил Клименко.

Он также опубликовал видео, зафиксировавшее спасение одного из пострадавших.

Также Клименко рассказал, что среди жертв российского удара оказалась молодая полицейская: на момент гибели она находилась дома.

"Среди погибших в результате российского обстрела – 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение… Мои соболезнования семьям всех погибших в результате российской атаки", – отметил министр.

В Нацполиции впоследствии назвали имя погибшей полицейской: она пришла на службу меньше года назад.

"Сегодня в результате российского удара смертельное осколочное ранение получила 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаец. Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова. Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райоуправления Алина Николаец служила в полиции с июня 2023 года. Без дочери остались родители девушки", – говорится в сообщении.

Клименко также призвал украинцев – как рядовых граждан, так и публичных лиц – не искать хайпа, спеша обнародовать информацию об очередных российских преступлениях. Ведь эту информацию может использовать враг для повторных ударов.

"Попутно напоминаю публичным лицам и местным жителям о необходимости взвешенно относиться к распространению информации о последствиях обстрелов. Не подвергайте опасности работников экстренных служб, которые пытаются спасти пострадавших", – призвал чиновник.

Напомним, утром 17 апреля оккупанты нанесли три удара по Чернигову: под ударом оказалась социальная инфраструктура, в городе экстренно принимают кровь от доноров для пострадавших.

Также враг ракетами атаковали Одесщину, под ударом была инфраструктура.