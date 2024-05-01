В результате удара РФ по Одессе повреждено представительство омбудсмена: новые подробности. Фото

В результате российских атак по Одессе повреждено здание, в котором находится представительство уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Никто не пострадал – в момент взрыва в помещении не было ни работников, ни заявителей.

Об этом 1 мая сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец. На своем канале в Telegram он поделился фотографиями, сделанными внутри офиса после вражеского обстрела.

Он уточнил: чтобы принимать посетителей и возобновить работу, потребуется некоторое время.

"Мы уже работаем над ликвидацией всех последствий обстрелов. Сейчас в наше представительство можете обращаться по телефону +380973460828", – рассказал уполномоченный ВРпо правам человека.

"Это уже четвертое представительство, потерпевшее разрушения от россиян. До этого такое случалось в Харькове, Виннице и Херсоне. Российская агрессия продолжает воевать с гражданским населением, и мир должен помогать нам в борьбе с циничным врагом!" – добавил Лубинец.

Как писал OBOZ.UA:

– Поздно вечером 30 апреля российские оккупационные войска снова нанесли удары по Одессе баллистическими ракетами. Жертвами атаки стали три человека.

– Вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Шесть людей погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

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