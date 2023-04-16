В результате вооруженной агрессии РФ погибли 469 украинских детей – ювенальные прокуроры

Жертвами вооруженной агрессии государства-террориста России за время полномасштабной войны стали 469 украинских детей. Еще более 948 получили ранения разной степени тяжести.

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Соответствующие данные, ссылаясь на ювенальных прокуроров, были обнародованы в Telegram Офиса Генерального прокурора Украины. Там отметили, что данные не окончательны, сейчас идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Также, по данным прокуратуры, больше всего детей пострадало:

– в Донецкой области – 451,

– Харьковской – 275,

– Киевской – 127,

– Херсонской – 94,

– Запорожской – 89,

– Николаевской – 85,

– Черниговской – 68,

– Луганской – 66,

– Днепропетровской – 66.

Напомним: 9 апреля российские оккупанты обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в частный дом и убила 50-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь.

Также 14 апреля захватчики обстреляли жилые дома в Славянске Донецкой области, где убили по меньшей мере восемь человек, среди которых был и двухлетний ребенок.

А 31 марта оккупационные войска снова обстреляли из артиллерии Авдеевку Донецкой области, убив младенца. Погибшему мальчику было всего пять месяцев. Вместе с ним погибла бабушка, а мать и отец ребенка были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля исполнился год после циничного и кровавого теракта, который устроила страна-агрессор Россия в Краматорске Донецкой области. Тогда в результате действий россиян погиб 61 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, и еще 121 получили ранения. К месту трагедии возложили цветы, а также игрушки в память о погибших от российской ракеты детях.

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