В результате вооруженной агрессии РФ погибли 469 украинских детей – ювенальные прокуроры
Жертвами вооруженной агрессии государства-террориста России за время полномасштабной войны стали 469 украинских детей. Еще более 948 получили ранения разной степени тяжести.
Соответствующие данные, ссылаясь на ювенальных прокуроров, были обнародованы в Telegram Офиса Генерального прокурора Украины. Там отметили, что данные не окончательны, сейчас идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Также, по данным прокуратуры, больше всего детей пострадало:
– в Донецкой области – 451,
– Харьковской – 275,
– Киевской – 127,
– Херсонской – 94,
– Запорожской – 89,
– Николаевской – 85,
– Черниговской – 68,
– Луганской – 66,
– Днепропетровской – 66.
Напомним: 9 апреля российские оккупанты обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в частный дом и убила 50-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь.
Также 14 апреля захватчики обстреляли жилые дома в Славянске Донецкой области, где убили по меньшей мере восемь человек, среди которых был и двухлетний ребенок.
А 31 марта оккупационные войска снова обстреляли из артиллерии Авдеевку Донецкой области, убив младенца. Погибшему мальчику было всего пять месяцев. Вместе с ним погибла бабушка, а мать и отец ребенка были ранены.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля исполнился год после циничного и кровавого теракта, который устроила страна-агрессор Россия в Краматорске Донецкой области. Тогда в результате действий россиян погиб 61 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, и еще 121 получили ранения. К месту трагедии возложили цветы, а также игрушки в память о погибших от российской ракеты детях.
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