В РФ изменили риторику относительно ударов по Украине: в ISW указали цели агрессора и объяснили, хватает ли ему ракет

Минобороны России изменило свою риторику относительно ракетных ударов по Украине на фоне критики граждан, пытаясь изобразить упреждающий подход к их опасениям относительно контрнаступления ВСУ. А то, что агрессор каждый раз применяет меньше ракет, свидетельствует, что он испытывает проблемы с их производством.

На это указали аналитики Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там отметили, что в течение ночи и темного утра 1 мая страна-агрессор совершила очередную крупномасштабную воздушную атаку, но с минимальной нагрузкой ракет.

Как известно, девять российских Ту-95 и два стратегических бомбардировщика Ту-160 вылетели из Мурманской области и района Каспийского моря, выпустив по украинским регионам 18 ракет Х-101/555.

Силы противовоздушной Украины сбили 15 ракет, пять из них – те, что летели в сторону западных регионов страны.

"На кадрах с геолокацией из Павлограда Днепропетровской области видно, что одна из ракет попала в Павлоградский химический завод и при ударе вызвала мощный взрыв", – пишут в ISW об ударе оккупантов, из-за которого пострадали 34 человека.

Российское министерство обороны после этого цинично заявило, мол, удары были нанесены по украинским военно-промышленным объектам, которые "успешно прервали производство военных ресурсов". Аналитике же указали, что цели агрессора другие.

"Минобороны РФ в последнее время изменило свою риторику и активно описывает забастовочные кампании, вероятно, пытаясь изобразить упреждающий подход к растущим опасениям в российском информационном пространстве относительно украинского контрнаступления", – считают в ISW.

После этой массированной атаке по Украине российские блогеры утверждали, якобы ракеты поразили украинские системы ПВО и транспортный узел в Павлограде. А сами россияне возмущались, что украинские военные сбили большинство ракет и что удары не привели к отключению света в украинских городах.

По словами представителя ВВС Украины Юрия Игната, тот факт, что и Ту-95, и Ту-160 несли гораздо меньше ракет, чем их максимальная нагрузка, свидетельствует о том, что Россия продолжает бороться с адекватным производством таких боеприпасов.

