В Rheinmetall сказали, когда начнут обслуживание танков в Украине

Немецкая оборонная компания Rheinmetall намерена в ближайшие дни начать обслуживание танков в Украине. Этот шаг является частью стратегии страны по достижению независимости в производстве вооружений.

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Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сказал гендиректор концерна Армин Паппергер, передает DW. Согласно его заявлению, уже двенадцать украинских сотрудников начали обучение в Германии, и к ним планируется присоединить еще двенадцать человек.

"Мы начнем обслуживание уже в этом месяце", - сказал он.

Информируется, что Германия предоставляет Украине танки Leopard. Учитывая, что танки активно эксплуатируются в боевых условиях и подвергаются значительному износу, регулярное техническое обслуживание становится особенно важным. С этой целью компания Rheinmetall планирует открыть специализированный центр технического обслуживания в Украине.

Паппергер также подтвердил намерение как можно скорее начать производство танков в Украине.

"Это можно сделать быстро, там (в Украине, — Рред.) достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен", — отметил он.

Согласно информации источника, Rheinmetall выразил намерение арендовать производственные линии для бронетехники в Украине и затем осуществлять производство техники с соответствием стандартам НАТО.

Украина в какой-то момент должна стать независимой в производстве вооружений, подчеркнул руководитель немецкого концерна.

"Не может так быть, чтобы Запад навсегда оплачивал все счета, президент Зеленский тоже видит это таким образом", – убежден Паппергер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Rheinmetall планирует в конце лета открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Германией. Украинцы уже учат соответствующие ремонтные работы на территории ФРГ.

Также Rheinmetall планирует обеспечить Украину современными разведывательными беспилотниками. Речь идет о беспилотной системе Luna New Generation (Luna NG) для воздушной разведки – ее вооруженные силы Украины должны получить до конца текущего года. Украина получит дронов Luna NG на несколько десятков миллионов евро.

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