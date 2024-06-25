В России из пилотов БПЛА решили сделать штурмовиков: в 'Атеше' раскрыли подробности

В армии страны-агрессора России из-за больших потерь решили пилотов беспилотников перепрофилировать в штурмовиков. Им устроили учения на полигоне в Белгородской области РФ недалеко от границы Украины.

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Оккупантов учат стрелять и падать. Об этом сообщило военное партизанское движение "Атеш", опубликовав видео.

Их агент в рядах ВС РФ рассказал, что они столкнулись с жесткой нехваткой личного состава из-за колоссальных потерь в ходе наступательных действий на севере в Харьковской области.

"Командование российской армии, как всегда нашло лучшее решение – перепрофилировать пилотов БПЛА в штурмовиков!" – говорится в сообщении.

Так, тех военных, которые еще рассчитывали на относительную безопасность, начали активно готовить к участию в "мясных" штурмах. Из-за этого оккупанты "находятся в недоумении" и только теперь надумали не соглашаться участвовать в войне.

В движении "Атеш" рассказали, что военнослужащие ВС РФ активно пишут им о желании сдаться и перейти на сторону Украины. Ведь их собираются отправить на передовую уже в самое ближайшее время после минимальной двухнедельной подготовки.

"Всем тем, кто еще верит российскому командованию, рекомендуем задуматься и начать сотрудничать с нами уже сегодня, для того чтобы сохранить свою жизнь!" – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам украинских защитников, на участке фронта в Харьковской области российские оккупанты активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганщины. На штурмы враг бросает целые взводы и роты личного состава.

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