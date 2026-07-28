В России наемника с Кубы, попавшего в украинский плен, объявили погибшим, несмотря на его интервью: стали известны подробности

Российские власти объявили о гибели кубинского наемника Гонсалеса Туркаса, хотя он еще летом 2025 года попал в плен и с тех пор неоднократно давал интервью. Семья наемника также получила официальное уведомление о его смерти от российских органов.

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Сестра наемника пыталась добиться включения брата в списки на обмен, однако получала отказы, поскольку в Министерстве обороны РФ его уже признали погибшим. Об этом сообщил проект "Хочу жить".

По данным проекта, Гонсалес Туркас — один из кубинцев, которых завербовали для участия в войне на стороне России. Он воевал на Купянском направлении. С момента подписания контракта до попадания в украинский плен прошло менее 30 дней.

В украинском плену Гонсалес находится с лета 2025 года, за это время он неоднократно давал интервью. Также его навещали представители Международного комитета Красного Креста, которые передавали его письма семье.

По информации "Хочу жить", сестра наемника обращалась к российским властям с просьбой включить брата в списки на обмен, однако в Министерстве обороны РФ его уже признали погибшим. Кроме того, на её запрос в посольство России на Кубе она получила официальный ответ, в котором сообщалось о смерти Гонсалеса.

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Как отмечают представители проекта, в российской армии кубинских и других иностранных наемников использовали в качестве так называемых "разведчиков" — военных, которых первыми отправляли в штурм, чтобы выявить огневые позиции ВСУ.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личность гражданина Маврикии Стивена Боакие Пракаша, который воевал в составе российской оккупационной армии и был убит в Сумской области. По данным разведки, мужчина попал в страну-агрессора как турист, но впоследствии подписал контракт с российскими вооруженными силами.

Как сообщал OBOZ.UA, сотни иностранных граждан, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен, остаются в правовом вакууме. Москва не заинтересована в возвращении наемников. В некоторых случаях они не могут вернуться ни в РФ, ни в родную страну.

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