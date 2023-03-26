В России осталось ресурсов максимум на 2 года войны, – Скибицкий

Государство-террорист Россия еще обладает запасом военного потенциала, чтобы продолжать войну против Украины в 2023 и даже в 2024 году. Однако ударить по возможностям Кремля можно с помощью санкций.

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Более того, продолжительность войны зависит не только от РФ, но и от военной помощи Украине. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, украинская разведка солидарна со своим коллегами из военной разведки Литвы касательно запаса военной мощности РФ. Речь в этом случае идет о том, что страна-агрессор, вероятно, еще может выдержать два года войны.

Скибицкий подчеркнул, что эти прогнозы касаются конвенционной войны. В то же время он уверен, что если санкции на Россию будут усиливаться, то запас военной мощности у агрессора будет еще меньше.

Что касается прогнозов на 2023 год, замначальника ГУР уверен, что очень многое будет зависеть от помощи международных партнеров Украины. В свою очередь военно-политическое руководство страны будет делать все, чтобы освободить всю территорию страны от оккупанта.

"У нас есть четкие приоритеты по развитию способностей Вооруженных сил для того, чтобы начать проводить успешные операции по освобождению наших территорий. Это наша основная цель сегодня. Мы будем делать все для освобождения наших территорий от захватчика", – рассказал Скибицкий.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что в 2023 году весна и начало лета станут решающими в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, но о ее завершении речи еще не будет. Тяжелые бои ждут Донбасс, а вот новое нападение оккупантов на Киев из Беларуси маловероятно.

Ранее в ГУР заявили, что диктатор РФ Владимир Путин больше всего боится бунта российских элит. Однако смена режима в России неизбежна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Уже сейчас российские элиты готовят бунт против Путина, считает британская журналистка Кэтрин Белтон. Она также назвала вероятных кандидатов на пост президента РФ.

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– Ордер на арест Путина – сигнал российским элитам начать демонтаж путинского режима. Подробнее об этом читайте в нашем материале.