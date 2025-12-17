В России 'осудили' 65-летнюю учительницу из Донецкой области, которая предоставила убежище украинскому военному

Ростовский Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы 65-летнюю учительницу Валентину Заярную, которая жила в оккупированной Амвросиевке Донецкой области Украины. Летом 2022 года она предоставила убежище украинскому военному Денису Сторожуку.

Об этом сообщает Медиазона. Заярной инкриминировали якобы "подготовку к теракту" и "участие в террористической организации".

Что известно

Российское следствие утверждает, что Заярная и Сторожук якобы следили за депутатом "ДНР" Ярославом Аникой, и собирались взорвать его машину. Заярную обвиняют в том, что она получила посылку с элементами взрывного устройства по поручению Сторожука.

На суде женщина рассказала, что познакомилась со Сторожуком еще до начала вторжения РФ. По ее словам, она знала его какукраинского пограничника "Диму". Когда началось полномасштабное вторжение, мужчина связался с ней, и рассказал, что в Мариуполе у него сгорел дом, попросив убежища. Сторожук прожил у Заярной почти год.

Уточняется, что Денис Сторожук является подполковником ГПСУ, который возглавлял оперативно-розыскной отдел в Мариуполе. В мае 2022 года он не сдался в плен, а смог скрыться и попал в ОРДЛО. Два года назад его задержали сотрудники ФСБ и отправили в донецкое СИЗО, а год назад в сентябре он во время обмена вернулся в Украину.

В интервью проекту SportArena после освобождения Сторожук рассказал, что готовил в оккупации диверсии против россиян, в частности, он помог взорвать склад боеприпасов в Амвросиевке. В то же время о Ярославе Анике, в подготовке покушения на которого его обвиняли, Сторожук рассказывал как о своем товарище, на помощь которого рассчитывал в оккупации, и отрицал покушение на него.

Российский суд заочно осудил Сторожука. Ему "присудили" 22 года колонии строгого режима. Заярная на суде настаивала, что не знала ни о его партизанской деятельности, ни о том, что Сторожук участвовал в обороне Азовстали, ни о содержимом посылки. Однако ее приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии и выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей.

