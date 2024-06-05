В России паникуют из-за возможностей украинских дронов и средств РЭБ: в ISW рассказали о гонке инноваций

Некоторые российские военные комментаторы продолжают жаловаться на преимущество украинских беспилотников и средств РЭБ на поле боя. Так, они отмечают, что ВСУ быстро адаптируются и лучше интегрируют новые технологии в свои подразделения, что влияет на боевую ситуацию в Украине.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Так, 4 июня российский милблогер, ранее бывший инструктором подразделения "Шторм-З", опубликовал перечень жалоб, где подробно описал проблемы, с которыми сталкиваются российские силы в борьбе с украинскими беспилотниками.

Он отметил, что эффективное и широкое использование украинских беспилотников стало ведущим фактором в способности Украины отражать наступательные действия России.

Милблогер выделил шесть аспектов разногласий между российскими и украинскими беспилотниками, отмечая, что украинские войска имеют значительное количественное преимущество в беспилотниках от первого лица (FPV) и операторах FPV беспилотников. Он утверждает, что у украинских штурмовых групп преимущество в соотношении FPV беспилотников 3-4:1 по сравнению с российскими штурмовыми подразделениями. А украинские механизированные группы имеют преимущество в соотношении FPV дронов 6-10:1 аналогичным российским подразделениям.

Милблогер также отметил, что у Украины есть специализированные и централизованные подразделения беспилотников в составе существующих сухопутных подразделений, что позволяет украинским силам лучше интегрировать возможности разведки в основные тактические маневры.

Российские войска, в отличие от украинских, не обладают централизованной и организованной системой беспилотных летательных аппаратов, а также надлежащими возможностями РЭБ и радиоэлектронной разведки (РЭР) для противодействия украинским беспилотникам.

Другой милблогер отметил, что специализированные украинские подразделения беспилотников эффективно уничтожали незащищенную российскую бронетехнику на Авдеевском направлении, сдерживая перспективы наступления России в этом районе. Он подчеркнул, что снабжение российских войск беспилотниками FPV и необходимыми системами РЭБ и РЭР происходит преимущественно на волонтерской основе, поскольку отсутствует централизованный механизм снабжения со стороны Министерства обороны России.

Поскольку украинские силы адаптируются и лучше интегрируют новые технологии в свои подразделения, российские войска, вероятно, будут ощущать давление, чтобы делать то же самое для сохранения технологического и тактического паритета на поле боя. Эта гонка инноваций и наращивание возможностей является ключевой для развития боевых средств в современной войне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит наращивать собственное производство дальнобойных FPV-дронов. Пока западные партнеры задерживали поставки оружия для Сил обороны, именно они смогли уберечь фронт. Он подчеркнул, что Россия постоянно должна ощущать наращивание объемов нашего производства.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики с помощью FPV-дронов уничтожают вражескую технику на фронте. В сети опубликовали кадры, на которых видно, как FPV-дроны попадают в машины захватчиков прямо во время движения.

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