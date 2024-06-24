В России похвастались ударом по Одессе: пропагандистам померещились 'иностранные специалисты'

В понедельник утром оккупационные войска России атаковали Одессу крылатыми ракетами. Российские пропагандисты уже успели похвастаться атакой, в результате которой пострадали гражданские граждане.

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Причем им померещились там "иностранные специалисты". Об этом сообщают российские СМИ.

"Состав ракетного вооружения западного производства поражен в Одессе, под удар попали до 10 иностранных специалистов, обслуживавших ракеты", – говорится в сообщении пропагандистов, ссылающихся на собственные источники в силовых структурах РФ.

Следует отметить, что в результате российской атаки действительно зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в облцентре.

Из-за обстрела пострадали три человека: они находятся в больнице, состояние всех – средней степени тяжести. На месте работали спасатели и оперативные службы. В городе загорелся состав после ракетной атаки РФ: пожар очень большой, дым поднялся вверх.

По данным воздушного командования "Юг", войска страны-агрессора РФ утром 24 июня атаковали Одесщину двумя крылатыми ракетами, предположительно "Искандер-К". Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня Россия ударила по Одесщине баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. В ходе атаки пострадала рекреационная инфраструктура.

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