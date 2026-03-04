В России пожаловались на атаку дронов на химхавод в Кировской области: что известно о последствиях. Фото и видео

Утром 4 марта дроны-камикадзе атаковали Кировскую область в РФ. По предварительным данным, целью удара стало химическое предприятие "Уралхим" в городе Кирово-Чепецк.

После атаки БПЛА на территории предприятия поднялся белый дым. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Последствия атаки

Очевидцы утверждают, что беспилотники поразили химический завод "Уралхим" в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Власти региона подтвердили прилет БПЛА, однако не назвали поврежденный объект.

"Сегодня утром БПЛА атаковали Кирово-Чепецк. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет", – сообщил губернатор Александр Соколов.

В связи с атакой БПЛА около 7:00 утра ограничения на взлет и посадку самолетов были введены в аэропорту Кирова. Россияне в сети жаловались, что самолет из Москвы в Киров не смог долететь из-за закрытия аэропорта. Утром самолет вылетел из Москвы, но уже через 27 минут развернулся и приземлился обратно в аэропорт Шереметьево.

Что известно о предприятии

Кирово-Чепецкий химический комбинат – это часть холдинга "Уралхим" и одно из ключевых предприятий химической промышленности России. На сегодняшний день это сложный конгломерат производств, чья деятельность выходит далеко за рамки сельского хозяйства.

В 2025 году завод произвел около 2,6 млн тонн продукции. Он является крупнейшим в мире производителем безводного нитрата кальция. Связь предприятия с оборонно-промышленным комплексом обусловлена не столько удобрениями, сколько производством высокотехнологичной химии.

Исторически комбинат создавался под нужды советского атомного и ракетного проектов. Сегодня предприятие сохраняет критическую значимость: аммиачная селитра высокой чистоты является базовым компонентом для производства промышленных и специальных взрывчатых веществ.

Также завод производит стратегические материалы – фторполимеры и фторкаучуки. Они используются для создания уплотнителей, прокладок и покрытий, способных выдерживать агрессивные среды (ракетное топливо) и экстремальные температуры. Без них невозможно производство современных авиационных двигателей, ракетных систем и подводных лодок.

Напомним, в ночь на 2 марта Силы обороны нанесли результативные удары по флоту государства-агрессора РФ в Новороссийске. Для атаки на морской порт в этом городе было использовано около 200 ударных дронов: известно о повреждении пяти кораблей врага.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта в Тульской области РФ было громко. Около 02:30 была совершена атака по позициям зенитного ракетного комплекса С-400 в селе Осиновая Гора.

