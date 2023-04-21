В России преувеличивают влияние погоды для контрнаступления ВСУ: разведка Британии указала на замысел агрессора

Погода влияет на ведение боевых действий и мягкий грунт действительно способен замедлить их. Однако кремлевские пропагандисты преувеличивают этот фактор, чтобы поднять боевой дух россиян.

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Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет был опубликован 21 апреля на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве отметили, что, учитывая мягкий грунт на большей части территории Украины, сильная грязь, скорее всего, "замедлит работу обеих сторон".

Однако, подчеркнули в разведке, росСМИ преувеличивают общее влияние погоды на Силы обороны в рамках информационной операции, "направленной на поднятие боевого духа россиян и подрыв сторонников Украины в свете ожидаемого украинского контрнаступления".

"Можно ожидать, что состояние поверхности улучшится в ближайшие недели. Угроза от мин, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневр бойцов на бездорожье", – считают в разведке Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в ОК "Юг" заявили, что оккупанты ужесточили обстрелы южных регионов Украины, поскольку паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Захватчики пытаются помешать подготовке Сил обороны.

– 19 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что следующие недели и месяцы будут критически важны для Украины.

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