В России преувеличивают влияние погоды для контрнаступления ВСУ: разведка Британии указала на замысел агрессора
Погода влияет на ведение боевых действий и мягкий грунт действительно способен замедлить их. Однако кремлевские пропагандисты преувеличивают этот фактор, чтобы поднять боевой дух россиян.
Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет был опубликован 21 апреля на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
В ведомстве отметили, что, учитывая мягкий грунт на большей части территории Украины, сильная грязь, скорее всего, "замедлит работу обеих сторон".
Однако, подчеркнули в разведке, росСМИ преувеличивают общее влияние погоды на Силы обороны в рамках информационной операции, "направленной на поднятие боевого духа россиян и подрыв сторонников Украины в свете ожидаемого украинского контрнаступления".
"Можно ожидать, что состояние поверхности улучшится в ближайшие недели. Угроза от мин, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневр бойцов на бездорожье", – считают в разведке Британии.
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