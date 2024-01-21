В России признали гибель командира подбитого над Азовским морем самолета Ил-22. Фото

На борту российского Ил-22, который 14 января был подбит над Азовским морем, погиб его командир, майор Виктор Климов. В РФ подтвердили эту информацию, заявив о его "героической гибели при исполнении воинского долга".

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В сети пишут, что командир скончался от осколочных ранений, пока самолет еще находился в воздухе. В итоге садить поврежденный Ил-22 пришлось второму пилоту, который тоже был ранен.

Климов был старшим летчиком-испытателем войсковой части 27237. Его отец Иван Климов был штурманов в 1 эскадрилье в Тихорецке.

"Хороним наших детей…его отец Ваня Климов – с нашего выпуска", – сокрушается российский летчик-испытатель Александр Гарнаев.

В последний раз Климов-младший был в сети в день своей гибели – 14 января 2024 года.

Ранее были опубликованы имена офицеров-оккупантов, погибших на сбитых А-50 и Ил-22. На борту уничтоженного А-50 были полковник, подполковник и два майора, а что касается Ил-22, то источники сообщали о гибели на его борту полковника Бурмистрова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 14 января Силы обороны Украины поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 был сбит, а Ил-22 – поврежден.

– В ВС ВСУ отметили, что российский самолет Ил-22, вероятно, смог долететь до аэродрома. При этом он все равно не подлежит восстановлению.

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