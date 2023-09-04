В России признали потерю Ка-52, стоимость которого достигает $16 млн: причиной назвали "метеоусловия"

Российские источники сообщили, что вертолет Ка-52 "Аллигатор", который потерпел крушение утром 1 сентября, упал в Азовское море. Это произошло якобы из-за сложных метеорологических условий.

Видео дня

По предварительным данным росСМИ, на борту находились два пилота, однако оккупантам удалось выжить. "Их эвакуировали в ходе спасательной операции", – заявил один из пропагандистских Telegram-каналов.

Геликоптер потерпел аварию примерно в 1,5 км от береговой линии в акватории Азовского моря.

Причиной падения СМИ страны-агрессора назвали метеоусловия – в том районе утром 1 сентября был сильный туман.

Напомним: пропагандисты страны-агрессора 1 сентября сообщали, что ВС РФ потеряли ударный Ка-52. Заявлялось, что это произошло во время полета в небоевых условиях.

Стоимость одного "Аллигатора" вражеской армии оценивают примерно в 16 млн долл.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб Украины утром 4 сентября сообщил, что за все время полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла 316 вертолетов.

– Сколько другой техники и живой силы врага ликвидировали Силы обороны, читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!