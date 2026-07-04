В России признали удар ВСУ по Белгородской области самым большим за время войны

Удар Сил обороны Украины по Белгороду и другим населенным пунктам региона 3 июля в России назвали самым масштабным за все время войны, развязанной РФ. Атака была произведена по "объектам жизнеобеспечения".

Видео дня

К такому выводу пришли местные специалисты. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

"По консолидированной оценке специалистов, впервые с начала специальной военной операции враг нанес массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения", – написал он.

Шуваев обещал вернуть свет и воду во все дома города и округа в течение дня, однако по состоянию на вечер 4 июля не отчитался об этом.

Подробности атаки

Мы писали о том, что в российском Белгороде утром 3 июля раздались взрывы. После них местные жители наблюдали в небе густой черный дым, в городе начались перебои с электроснабжением. Сообщалось об ударах по электроподстанциям, также мог быть атакован завод "Энергомаш".

Главные истории дня

А вечером в пятницу в Белгороде снова было неспокойно. По городу были нанесены ракетные удары, известно о попадании по газотурбинной теплоэлектроцентрали "Луч", на объекте вспыхнул пожар. Также пожар начался на одной из электроподстанций.

По словам местных властей, в Белгороде получили повреждения объекты инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, в результате украинской ракетной атаки в ночь на 4 июля есть одна пострадавшая, повреждены порядка 30 автомобилей и 25 жилых помещений.

"Под удар попали объекты инфраструктуры. Возникли перебои в электро- и водоснабжении. Коммунальные службы и восстановительно-аварийные бригады оперативно приступили и продолжают непрерывно работать над устранением последствий ракетной атаки врага", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, фонд президентских грантов Владимира Путина выделит значительную сумму на обучение детей из Белгородской области "навыкам жизни в приграничье". Планируется потратить два миллиона рублей, в программу попадут 120 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!