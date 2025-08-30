В России прогремели взрывы в городе, где работает важный для Путина химзавод. Видео

В городе Алексин Тульской области России прогремели серии взрывов. В результате атаки пострадал важный химзавод для оборонки кремлевского диктатора Владимира Путина.

Точный масштаб повреждений пока неизвестен. Об этом сообщают росСМИ.

Что известно

В городе расположен Алексинский химический комбинат, который производит порох, взрывчатые вещества и другие материалы для российского оборонно-промышленного комплекса. Завод входит в корпорацию "Ростех" и является стратегическим для поставки боеприпасов ВС РФ.

Стоит отметить, Украина уже атаковала этот завод осенью прошлого года. Сейчас детали относительно пострадавших и масштаба разрушений уточняются.

Примечательно, любые проблемы на Алексинском химкомбинате могут повлиять на производство боеприпасов и пороха для российской армии.

Что предшествовало

В ноябре 2024 года во время ночной атаки дронов на химический завод в Тульской области России получил серьезные повреждения Алексинский химкомбинат, который специализируется на производстве пороха. Тогда комбинат атаковали по меньшей мере 13 беспилотников, что привело к значительным разрушениям и пожару. Персонал предприятия срочно эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на субботу, 30 августа, дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область РФ. Громко было в Краснодаре и Сызрани – там под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, на объектах вспыхнул пожар.

Ночью 28 августа в нескольких российских регионах прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Целью ударов в очередной раз стали нефтеперерабатывающие заводы. Взрывы прогремели на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области и Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

