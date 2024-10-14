В России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134: такие борта использовались для перелетов руководящего состава минобороны. Видео

В ночь на 13 октября в России сгорел военно-транспортный самолет Ту-134. Борт был уничтожен на территории военного аэродрома "Оренбург-2".

Такие самолеты россияне используют для перелетов руководящего состава минобороны. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, самолет принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку ВС РФ. Согласно открытым данным, этот полк занимается обслуживанием военно-транспортных средств, перевозящих специальные грузы для материального обеспечения армии РФ. Самолеты этого полка базируются на аэродроме в Оренбурге.

На опубликованном ГУР видео заметно, что пожар вспыхнул в носовой части военно-транспортного самолета. Затем пламя распространилось и охватило большую часть фюзеляжа.

Эксплуатацию самолётов Ту-134 в России продолжает только министерство обороны. Еще по меньшей мере один Ту-134 используется министерством обороны Беларуси. Самолет рассчитан на 76-80 пассажиров для перелетов малой и средней протяжённости.

Видео дня

Военный аэродром "Оренбург-2" находится в 6 км на юго-запад от Оренбурга. Кроме Ту-134, на авиабазе дислоцируются военно-транспортные самолёты Ил-76 и Ан-12.

Также на аэродроме базировалась 102-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья, входящая в состав 31-й ракетной армии РВСН России – самолёты Ан-26 и вертолёты Ми-8.

Напомним, российские пропагандисты заявили о потере истребителя-бомбардировщика Су-34. По предварительным данным, вражеский самолет был уничтожен в ночь на 12 октября. Также сообщается, что экипаж истребителя погиб.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября украинские дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в Республике Адыгея. Во время удара на территории военного объекта находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов.

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