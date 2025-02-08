В России умер капитан, причастный к ударам баллистикой по Украине: на его 'счету' гибель 59 украинцев в селе Гроза

В России скончался военный преступник, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады ВС РФ Константин Нагайко. Он получил множественные ранения в результате взрыва в Ивановской области в начале января.

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Нагайко непосредственно причастен к баллистическим ударам РФ по Украине и, в частности, к атаке России на село Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 гражданских украинцев. О смерти преступника сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В России умер капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Военный преступник, командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко, причастный к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности ― убийству 59 гражданских украинцев в селе Гроза на Харьковщине, умер", – говорится в сообщении.

На совести оккупанта – организация ракетных обстрелов баллистическим вооружением гражданской и военной инфраструктуры Сумской и Харьковской областей Украины с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

В ГУР напомнили, что множественные ранения преступник получил еще 3 января – при взрыве в населенном пункте Шуя Ивановской области, где проходил военную службу. Российские медики пытались сохранить оккупанту жизнь, ему провели ряд операций, в том числе трепанацию черепа, однако все усилия оказались тщетными: до своего 30-летия захватчик не дожил.

"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!" – отметили в военной разведке Украины.

Напомним, 5 октября 2023 года около 13:15 Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Там в местном кафе селяне собрались, чтобы помянуть земляка, погибшего на Луганщине и перезахороненного на малой родине.

Поисковые работы завершились после 22 часов того же дня. Вражеский удар оборвал жизнь 59 мирных украинцев – каждого шестого жителя села.

Среди жертв – семья украинского воина, которого поминали в кафе на момент атаки. Его сын тоже был военным.

Впоследствии стало известно, что российскую ракету на село привели братья Дмитрий и Владимир Мамоны: семья коллаборантов тесно дружила с семьей погибшего военного Андрея Козыря, а один из братьев был другом детства сына героя Дениса.

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