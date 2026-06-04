В России 'замахнулись' на Киев, Одессу и Харьков во время форума в Санкт-Петербурге: в ISW раскрыли, что стоит за заявлениями

3 июня в России стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где обсуждают трансформацию мировой экономики и формирование нового глобального порядка. Во время конференции представители российских ультранационалистических кругов озвучили ряд "сценариев будущего", которые содержат агрессивные заявления в отношении Украины, в частности там "замахнулись" на Киев, Одессу и Харьков.

Видео дня

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны. Такие заявления, по оценкам аналитиков, отражают позицию радикальной части российского сообщества, которая поддерживает продолжение войны против Украины и пытается определить собственное видение будущей политики страны-агрессора.

Ультранационалисты очертили видение будущего России

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме российское ультранационалистическое сообщество, в которое входят связанный с Кремлем олигарх и православный националист Константин Малофеев и идеолог Александр Дугин, представило радикальные сценарии возможного военного и геополитического будущего России, которые могут не полностью совпадать с официальной позицией Кремля.

В презентационных материалах были продемонстрированы "позитивные", "инерционные" и "негативные" варианты развития событий на 2036 и 2050 годы. Также в них условные угрозы для России распределили на пять направлений, в том числе геополитику, идеологию и политику, демографию, экономику и технологическое развитие.

"Хороший" сценарий включает оккупацию Россией Киева, Одессы, Харькова и других украинских городов и распад Европейского Союза (ЕС) до 2036 года, а также другие российские нарративы о якобы неизбежной победе в Украине. "Плохой" сценарий презентации включал военное поражение России в Украине, вступление Украины в НАТО, потерю российского влияния на постсоветские страны до 2036 года и "колонизацию России" до 2050 года", – говорится в материале.

Сценарий презентации продолжительностью до 2036 года предусматривает возможность применения Россией ядерного оружия в случае сохранения текущей военной ситуации в Украине, что фактически содержит угрозы эскалации.

Дугин и Малофеев продвигают жесткие сценарии для РФ

Малофеев также очертил возможные действия России и ее "противников", описав эволюцию угроз в период с 2000 до 2026 года. В то же время Александр Дугин сообщил, что связанный с ним "Царьградский институт" представил соответствующий аналитический отчет в Академии Генштаба ВС РФ и планирует обнародовать его до конца 2026 года.

"Малофеев и Дугин являются частью ультранационалистического сообщества жесткой линии в России, которое постоянно выступает за затяжную войну в Украине, и, вероятно, представят отчет на ПМЭФ, чтобы очертить свои личные цели и цели жесткой линии, которых они представляют, относительно будущего России", – отметили аналитики.

Они предположили, что Кремль может использовать нереалистичность этих трех сценариев, чтобы подать риторику главы Кремля Владимира Путина и других российских чиновников как более сдержанную и "взвешенную" на фоне радикальных предложений, озвученных узким кругом ультранационалистов.

"Однако Кремлю, вероятно, придется найти баланс между требованиями и ожиданиями российского ультранационалистического сообщества, его собственной риторикой и реалиями поля боя в Украине, поскольку Путин, вероятно, не хочет рисковать потерять поддержку ультранационалистов", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что российский диктатор Владимир Путин имеет искаженное представление об успехах своих войск в Украине. Военное командование армии РФ подает ему значительно приукрашенные карты "продвижений". В частности, россияне дорисовали себе как уже захваченные населенные пункты в Запорожской области, к части из них оккупанты не подошли и близко, среди "освобожденных" – уже легендарная Малая Токмачка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!