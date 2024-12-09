В России заявили, что передали Украине тела погибших во время падения Ил-76: в Координационном штабе прокомментировали

Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые, по ее словам, погибли в результате падения Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Украинская сторона подтвердила, что в Украину прибыли останки, требующие дополнительной идентификации.

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Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там устанавливают, действительно ли эти тела принадлежат военным ВСУ.

"Нам сообщили, что во время последних репатриаций из РФ в Украину прибыли останки, требующие дополнительной идентификации. Сейчас устанавливают, действительно ли эти останки принадлежат украинским военнослужащим", – отметили в Координационном штабе.

Москалькова на вопрос "удалось ли передать Украине тела погибших военнослужащих во время падения самолета Ил-76", ответила, что "они переданы, это произошло, и я при этом присутствовала".

Обдусман Дмитрий Лубинец также прокомментировал передачу тел погибших украинских военных.

"Российская сторона заявляет, что передала тела вероятно погибших военнопленных, якобы находившихся на борту подвергшегося падению самолета ИЛ-76. В последнее время был ряд репатриационных мероприятий, во время которых Украине передали останки погибших. В настоящее время проходит идентификация", – написано в сообщении.

Лубинец отметил, что находится во взаимодействии со всеми компетентными службами по данному вопросу

Напомним, в России 24 января 2024 года упал военный самолет Ил-76: это произошло в Белгородской области. На борту транспортника, по утверждениям России, находилось более 60 украинских военнопленных. В то же время украинские эксперты утверждают: фото с места падения опровергают российский вброс и могут служить подтверждением того, что Ил-76 перевозил не пленных, а ракеты для С-300.

Украинские мониторинговые каналы опровергают как версию о десятках людей на борту, так и распространённый сначала российскими пропагандистами, а затем и минобороны РФ вброс о перевозке самолетом украинских пленных.