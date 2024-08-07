В российском Курчатове раздались взрывы: в городе находится атомная электростанция. Видео

В городе Курчатов в Курской области, недалеко от Курской АЭС, раздались взрывы. Минобороны России и местные власти не прокомментировали ситуацию.

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О взрывах в городе рассказали местные жители. А глава города сначала сообщил о "работе ПВО", но затем удалил собственное сообщение в сети.

Жители города также считают, что взрывы, которые они слышали – это работа противовоздушной обороны. Предполагается, что над городом было сбито несколько беспилотников.

Но глава города Игорь Корпунков заявил, что "Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме, информация об обстреле станции является фейком".

Курчатов (близ реки Сейм в 37 км западнее Курска и в 30 км восточнее Льгова) является административным центром Курчатовского района, в состав административного и муниципального района не входит и образует самостоятельный городской округ с населением города в 40 тыс россиян.

Это третий по величине город Курской области, четырежды получавший премию как "самый упорядоченный город" РФ.

Курская атомная электростанция находится в 40 км к западу от города Курск. АЭС состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью всего в 2 ГВт. Однако на станции работают более 5 тысяч человек.

Об этой АЭС у Google уже появляются интересные комментарии.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас на территории Курской области идут боевые столкновения российских захватчиков неизвестно с кем. Там утверждают о "прорыве сразу на нескольких участках госграницы" силами ВСУ. Украинские защитники еще официально не подтвердили это.

Министерство обороны России, кстати, уже удалило свое предварительное сообщение о том, что в Курской области "украинские войска были отброшены за границу", а их "диверсионно-разведывательные группы оцеплены и уничтожены ".

Почему жители Курска, которые, в отличие от жителей других регионов РФ, уже знают, как раздаются взрывы и как звучит оповещение о воздушной тревоге, бегут с приграничных территорий и критикуют путинские власти, читайте в отдельном материале OBOZ.UA.

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