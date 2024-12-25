В Румынии заявили, что не подтверждают пролет российской ракеты над своей территорией

В министерстве обороны Румынии отрицают факт пролета российской крылатой ракеты над своей территорией. Представитель оборонного ведомства Константин Спыну заявил, что система воздушного наблюдения Румынии якобы не обнаружила никаких ракет.

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В то же время он добавил, что компетентные структуры минобороны продолжат расследование данной ситуации. Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Во время массированного ракетного удара утром 25 декабря мониторинговые каналы сообщили, что российская ракета вошла в воздушное пространство Румынии. При этом в Воздушных силах ВСУ сообщали, что одна из ракет залетела на территорию нашей страны из Молдовы.

Представитель румынского минобороны рассказал, что система воздушного наблюдения Румынии, как часть интегрированной системы НАТО, не обнаружила российских ракет.

"По поводу информации о российской ракете, которая сегодня утром могла пересечь национальное воздушное пространство, делаем следующие уточнения: румынская система воздушного наблюдения, как часть интегрированной системы НАТО, которая постоянно отслеживает воздушную обстановку в этом районе, такой ситуации не зафиксировала", – сказал представитель министерства.

При этом чиновник добавил, что компетентные структуры минобороны продолжат расследование данной ситуации и выясняют все обстоятельства.

"Силы и средства, задействованные в выполнении боевой службы воздушной полиции под национальным командованием и под командованием НАТО, остаются на постоянной основе для защиты национального и союзного воздушного пространства", – заявил Спыну.

По информации украинских мониторинговых каналов, одна российская ракета залетела в Румынию в районе города Дарабани около 7:30 утра. Затем она вернулась в Украину через Черновицкую область.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" опубликовал фотографию остатков крылатой ракеты Х-101, которая атаковала Украину, пройдя через воздушное пространство Румынии.

"Румыния уже заявила, шо "ничо не видели, ничо не слышали". Ожидаемо. Вот та самая ракета-турист, которая за 10 минут побывала в 3 странах", – говорится в сообщении.

Напомним, в ходе атаки 25 декабря враг применил более 70 ракет и более сотни дронов-камикадзе. Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали мирные жители. На местах попадания вспыхнули пожары, есть и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Целью путинских террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры. Вследствие атаки часть региона осталась без электроснабжения.

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