В Рязанской и Самарской областях РФ поражены важные для вражеской армии НПЗ: детали Генштаба

Вооруженные силы Украины на днях атаковали Рязанскую и Самарскую области Российской Федерации. В частности, там были поражены важнейшие для вражеской армии нефтеперерабатывающие заводы.

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В понедельник, 10 марта, в Генштабе ВСУ рассказали детали этих атак. Там отмечают, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

"Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных стратегических объектов российского агрессора. В частности, в ночь на 9 марта, в Рязанской области РФ поражен нефтеперерабатывающий завод оккупантов, привлеченный в обеспечении армии вовлечен в обеспечение армии захватчиков. Зафиксированы взрывы в районе цели", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что Рязанский НПЗ производил в среднем 840 тысяч тонн топлива самого высокого сорта для реактивных двигателей. Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины.

Кроме того, в ночь на 10 марта зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Отмечается, что горючее из этого НПЗ транспортируется по системе продуктопроводов и железнодорожным путям для обеспечения группировки войск врага на северном направлении.

"Детальная информация о последствиях поражения объектов пока уточняется. Продолжение следует... Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

Ситуация на фронте

По состоянию на 16:00 10 марта с начала суток на фронте произошло 84 боестолкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населенных пунктов Украины.

Самая горячая ситуация остается на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.

На Лиманском и Северском направлениях враг также увеличил количество атак. Враг пытается прорвать украинскую оборону и продвинуться вперед.

В Курщине украинские защитники отбили две атаки захватчиков. Кроме того, враг совершил 14 авиационных ударов, сбросив 24 КАБа, также нанес 158 артиллерийских обстрелов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что атаку на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ ночью 10 марта совершили дроны Главного управления разведки Минобороны Украины. На объекте, используемом в войне агрессором, после мощных взрывов вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ. В результате операции был поврежден по меньшей мере один из резервуаров с топливом.

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