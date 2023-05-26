В сеть попали новые кадры атаки на российский корабль 'Иван Хурс' в Черном море: на его ремонт уйдет полгода. Видео

В сеть попало видео, на котором зафиксирован момент поражения российского разведывательного корабля "Иван Хурс" украинским морским дроном в акватории Черного моря.

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Кадры опубликовали украинские СМИ, получив их от источников в военных кругах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости). При этом в России признали, что судно получило серьезные повреждения.

Как пишут росСМИ, после встречи с морскими дронами у корабля-разведчика пострадали корпус и оборудование. Ремонт "Ивана Хурса" займет от полугода до года. Также в результате атаки есть погибшие.

Отмечается, что подбитый корабль транспортируют в Новороссийск на очень низкой скорости, что еще раз подтверждает серьезность повреждений.

Напомним: 25 мая в ГУР МО Украины подтвердили удар по борту судна "Иван Хурс", проводившего разведывательный рейс в Босфорском проливе. По меньшей мере, один из трех морских беспилотников, отправленных в атаку на вражеский корабль, достиг своей цели. В то же время в сводках минобороны РФ традиционно скрыли факты морского боя.

Отметим, что корабль военной разведки "Иван Хурс" назван в честь вице-адмирала Главного штаба ВМФ СССР. Он был спущен на воду в 2017 году и вел слежку за компонентами американской системы ПРО и ЗРК. Порт приписки "Хурса" был назначен во временно подконтрольном Москве Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в РФ заявили об атаке на один из своих разведывательных кораблей в Черном море. Как отметили пропагандисты, разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" во время прохождения пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками.

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