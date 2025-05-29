В сети истерика по поводу прибытия большого количества бомбардировщиков Ту-95 и Ту-23М на 'Энгельс': эксперт объяснил, есть ли угроза 'апокалипсиса'

Сразу несколько OSINT-сообществ сообщает, что страна-агрессор РФ перебросила 40 бомбардировщиков Ту-22М3 и 20% своих стратегических Ту-95МС на авиабазу "Оленья", причем отмечается, что это "рекордное количество ракетоносцев", которое появилось там только за последние две недели. А на базу "Энгельс-2" за четыре дня уже приземлилось восемь самолетов Ил-76 – якобы "такой активности там не было три года".

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Однако украинцам паниковать из-за этих "рекордов" не следует. Апокалипсис еще не рядом, уверяет ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности им. Тымчука, обозреватель группы "Информационное сопротивление", известный "злой одессит" Александр Коваленко.

Да, указанные показатели по авиабазе "Энгельс-2" подтверждаются. Однако "рекордные" ли они?

"Один транспортный Ил-76 способен перевезти до 8 крылатых ракет Х-101. Таким образом, за 4 дня на авиабазу было доставлено максимум 64 ракеты Х-101, если они, конечно же, были основным грузом для перевозки", – отмечает Коваленко.

Эксперт напоминает о последних массированных воздушных атаках, которые Украина пережила 25 и 26 мая.

"55 ракет Х-101 25-го и 9 ракет Х-101 26 мая. Суммарно – 64 ракеты Х-101 было применено российской авиацией за 48 часов. И это необходимо компенсировать, пополнить запасы, чтобы обеспечить очередной удар", – объясняет Коваленко.

То есть фразы "такого никогда раньше не было" – это лишь попытка поймать хайп на панике, и "какого-то рекордного количества ракет на авиабазу "Энгельс-2" не завезли", утверждает эксперт.

"Злой одессит" в разгоне такого хайпа обвиняет некоторые украинские информационные ресурсы, которые "в основном, превратились в генерацию бездумного шок-контента".

Аналогичного мнения придерживаются специалисты из Defense Ехрrеѕѕ.

"Из этих специфических маневров самолетов можно сделать предположение, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между различными аэродромами умышленно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины и стран-партнеров. В частности, чтобы усложнить фиксацию момента боевого вылета на выполнение нового ракетного удара по Украине", – считают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, за указанные дни Россия нанесла комбинированные удары по Украине, используя баллистические ракеты, высокоскоростные средства поражения, дроны-камикадзе типа "Шахед" и крылатые ракеты. Но несмотря на ожидания массированного обстрела, враг использовал лишь 64 крылатые ракеты - при том, что РФ привлекла даже редкие стратегические бомбардировщики Ту-160.

В свою очередь украинские дроны атаковали Дубну под Москвой. В городе услышали взрывы в районе завода по разработке дронов и крылатых ракет "Кронштадт". На заводе зафиксировано более восьми попаданий.

И это же не единственный и не последний украинский ответ агрессорам.

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