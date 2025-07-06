В сети показали момент прилета БПЛА по зданию ТЦК в Кременчуге

Удар "Шахеда" по ТЦК в Кременчуге Полтавской области, который армия РФ, нанесла в воскресенье, 6 июля, попал на видео. Вследствие атаки пострадал и жилой дом, расположенный по рядом.

Видео дня

Кадры прилета распространили местные паблики. На опубликованном видео видно момент попадания и высокий столб дыма, который поднялся через мгновение после удара.

По данным Сухопутных войск ВСУ, по зданию районного ТЦК в Кременчуге было попадание нескольких вражеских целей.

Предварительно, среди военных и работников ТЦК пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны-камикадзе атаковали Кременчуг в 9:35. По словам мэра Виталия Малецкого, враг совершил коварный удар, когда горожане мирно завтракали, шли в церковь и гуляли с детьми.

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