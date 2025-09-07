Воздушные силы ВСУ показали ночную боевую работу зенитчиков на юге Украины. Видео

УкраїнськаУКР
Анна Паскевич
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали, как воины зенитной ракетной Одесской бригады отражали воздушную атаку РФ в ночь на воскресенье, 7 сентября. Меткими ударами защитники неба обезвреживали "Шахеды", запущенные врагом.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. "На видео – ночная боевая работа воинов зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Південь", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как защитники неба над Украиной точными выстрелами сбивают "Шахеды", которыми оккупанты ночью атаковали Украину.

В результаты дроны-камикадзе взрывались и падали, не долетев до целей.

"Продолжаем нашу борьбу! Вместе к победе!" – заявили в Воздушных силах.

Что известно об атаке РФ в ночь на 7 сентября

С вечера 6 сентября РФ атаковала Украину сотнями "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе было зафиксировано более 810 БПЛА, а также девять крылатых ракет "Искандер-К" и четыре баллистические "Искандер-М/KN-23".

Силами украинской ПВО было уничтожено 751 цель. Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 БПЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) – на восьми локациях.

В Киеве в результате налета дронов повреждены дома в Святошинском и Дарницком районах, есть погибшие, среди них – ребенок.

Ночью под массированным ударом также оказался Кременчуг. После ряда взрывов в части города пропал свет, известно о повреждении моста через Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA, погибшими в результате атаки РФ на Киев оказались 32-летняя женщина и ее трехмесячный сын. Российские БПЛА дроны залетали прямо в окна обычных квартир.

