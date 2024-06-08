В сети показали приземленный силами ПВО российский дрон: враг выкрасил его в черный цвет. Фото

В ночь на 8 июня российские войска вновь устроили ракетно-дроновую атаку на Украину. Часть вражеских "Шахедов" силы ПВО сбили над Днепропетровщиной.

Сбитые вражеские "птички" окрашены в черный цвет: так захватчики пытаются сделать их менее заметными и усложнить уничтожение дронов ночью. Подробности рассказал Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Он опубликовал обломки одного из сбитых над Днепропетровщиной "Шахедов". Он окрашен в черный цвет для усложнения обнаружения силами ПВО.

"Это один из вражеских шахедов, который ночью летел атаковать наши города. Представьте, как тяжело ночью визуально обнаружить черный дрон. Россияне специально окрашивают беспилотники в темный цвет, чтобы усложнить работу нашим силам ПВО, мобильным огневым группам", – отметил Лукашук.

Он добавил: несмотря на все уловки врага силы ПВО продолжают стоять на защите украинского неба и мирных городов и сел.

"Но наши защитники отрабатывают по максимуму. Каждый уничтоженный российский шахед – это десятки спасенных жизней. Каждый перехваченный дрон – это доказательство того, что наши ребята непобедимы. Спасибо им за защиту", – подчеркнул Лукашук.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области удары армии России повредили гражданские здания. В результате атаки есть погибший среди гражданского населения.

Также сообщалось, что войска РФ ударили по критической инфраструктуре в Херсонской области. Из-за вражеского удара были обесточены семь населенных пунктов.