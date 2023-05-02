Севастополь снова посетила 'бавовна': в городе раздался мощный взрыв и поднялся черный дым. Фото

В Крыму произошла очередная "бавовна". В Севастополе раздался мощный взрыв – над городом поднялся черный дым.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Оккупанты заявляют, что взрывы слышны из-за работы ПВО.

Местные жители заявляют, что в центре Севастополя, недалеко от улицы Гоголя, прозвучал мощный взрыв.

В то же время, в росСМИ сообщают, что причина взрывов – "тренировка ПВО".

"Громкие звуки в центре города – это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО", – говорится в источнике.

Примечательно, что МЧС РФ просит севастопольцев "не поддаваться на провокации про эвакуацию города".

В ведомстве сообщили, что жителям поступают звонки с призывами покинуть территорию города в порядке эвакуации.

"Неизвестные представляются сотрудниками МЧС России и требуют сообщить информацию об обстановке в субъекте. Цель – посеять панику", – пишут россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заметно занервничал из-за "бавовны", которая произошла утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Крыму.

– Преступник намекнул, что российское политическое и военное руководство не сможет ответить на инцидент, потому что "не о чем беспокоиться на 15-й месяц "СВО".

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