В Севастополе слышали звуки, похожие на взрывы: оккупанты заявили, что идет демонтаж 'аварийных' конструкций штаба ЧФ РФ. Фото

Утром 25 сентября во временно оккупированном Севастополе слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев выдал, что идет демонтаж "аварийных" конструкций штаба Черноморского флота РФ.

В то же время известно, что оккупанты поставили дымовую завесу над Южной бухтой. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что оккупационная власть не предупреждала жителей Севастополя о якобы демонтаже "аварийных" конструкций штаба Черноморского флота РФ. В то же время некоторые местные жители заявили, что в городе якобы "сбили ракету". Однако эта информация не подтвердилась.

"В Севастополе раздался громкий взрыв, сообщают подписчики. В районе штаба ЧФ РФ виден дым. Возможно, это очередная дымовая завеса", – говорится в сообщении.

Также сообщатся, что в Севастополе якобы слышали три взрыва. Кроме того, очевидцы заявили, что над остатками здания штаба Черноморского флота РФ поднимается черный дым.

Видео дня

Напомним, ночью 25 сентября сильные взрывы слышали во временно оккупированном Севастополе. Местные жители утверждают, что взрыв был такой силы, что его слышали даже в Бахчисарае, который находится в 10 км от Севастополя.

К слову, после ударов по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе у коллаборантов внезапно появилось "чемоданное настроение". Местные предатели и россияне, которые поселились на украинском полуострове, начинают раздумывать, не пора ли убираться прочь.

Ранее сообщалось, что российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе 22 сентября. Z-блогеры принялись критиковать российские власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети опубликовали видео момента попадания в штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Здание сразу же окутал черный дым, а на работу ПВО не было никакого намека.

– Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российская ПВО "не подведет" и в следующий раз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!