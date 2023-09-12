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В северо-восточной части Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет
Украиной снова распространяется воздушная тревога. Сейчас она объявлена в шести областях.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога объявлена:
19:20 Донецкая область
19:29 Запорожская область
19:29 Харьковская область
19:29 Полтавская область
19:29 Днепропетровская область
19:29 Сумская область
В Луганской области режим воздушной тревоги сохраняется постоянно.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.
В 19:40 раздался отбой воздушной тревоги
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