В северо-восточной части Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

Украиной снова распространяется воздушная тревога. Сейчас она объявлена в шести областях.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога объявлена:

19:20 Донецкая область

19:29 Запорожская область

19:29 Харьковская область

19:29 Полтавская область

19:29 Днепропетровская область

19:29 Сумская область

В Луганской области режим воздушной тревоги сохраняется постоянно.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

В 19:40 раздался отбой воздушной тревоги

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