В Силах обороны опровергли фейк врага о 'захвате' села Рождественка на Запорожье: какая ситуация на самом деле

Недавно в министерстве обороны России заявили о якобы оккупации села Рождественка в Запорожской области. Однако информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил украинским медиа спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, населенный пункт находится под контролем украинских войск.

Что известно

В течение последних двух недель, как пояснил спикер, на Гуляйпольском направлении российская армия берет под контроль какие-то населенные пункты, но это неправда. Вчера кремлевское военное ведомство заявило о захвате Рождественки, которое находится в 20 км к западу от линии фронта, тогда как ближе к линии находятся такие населенные пункты, как Придорожное, Доброполье, Терноватое, Косовцево, тогда как Рииздвянка чуть дальше.

"Этот населенный пункт в глубине нашей обороны. А бои сейчас идут в нескольких километрах к востоку от Доброполья. Силы обороны Украины там довольно успешно проводят контратакующие действия", — отметил Волошин.

Спикер также добавил, что по данным украинской разведки и по результатам перехватов, была информация, что россияне попытались забросить группу диверсантов в район Косовцево, Придорожного и Рождественки, которые были найдены и ликвидированы.

Однако роспропаганда все равно продолжает рассказывать об оккупации Косовцево, Придорожного, Терноватого, а теперь и Рождественки, что является неправдой, заявил Волошин.

"Зайти противник туда не может. Но министерство обороны РФ распространяет этот фейк, даже не посмотрев на карту, где на самом деле находится этот населенный пункт. И они даже у себя в переводе написали, что это не Рождественка, а какое-то "Рождественское", — добавил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях в ВСУ опровергли оккупацию врагом Орехово-Васильевки в Донецкой области. Украинские войска продолжают удерживать позиции в населенном пункте.

Также защитникам пришлось опровергнуть заявления РФ о захвате Закитного и Приволья в Донецкой области, ведь Россия отчаянно пытается придумывать все новые и новые "успехи", которых на самом деле нет и близко.

