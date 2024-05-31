В Славянске трагически погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова. Фото

В Славянске на Донетчине трагически погибла военная корреспондентка украинского иновещания Анастасия Волкова. Ей был 31 год.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram. Отмечается, что Анастасия погибла в результате ДТП вечером в среду, 30 мая.

Журналистка пострадала после столкновения двух машин. Умерла уже в больнице.

Анастасия Волкова постоянно работала в самых горячих точках Луганской и Донецкой областей. Девушка мечтала стать первой украинской журналисткой, которая сделает репортаж из уволенного Луганска.

Справка

Анастасия Волкова родилась в городе Счастье Луганской области. Она окончила факультет журналистики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

С 2018 года работала военной корреспонденткой каналов украинского государственного иновещания в горячих точках Луганской и Донецкой областей. Она была автором видео для "Новостей Донбасса", готовила видеорепортажи из региона и прифронтовой зоны.

В июне 2022 года была награждена орденом "За заслуги" III степени.

Как сообщалось ранее, 29 мая на фронте во время ротации на Харьковском направлении погибла журналистка и парамедикиня медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух "Чека" . Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вблизи поселка Очеретино Донецкой области погиб украинский режиссер Константин Петрик. Он работал над множеством украинских кинопроектов.

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