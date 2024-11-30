В Славянске закрыли школы и отменили массовые мероприятия: названа причина

В Славянске ( Донецкая область) в связи с обострением ситуации безопасности запретили очное обучение в школах. Также там отменили меры, "имеющие признаки образовательной деятельности".

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Об этом говорится в распоряжении начальника городской военной администрации Вадима Ляха. Также в формате офлайн запрещена деятельность в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

"Запретить на территории Славянского городского территориального общества осуществления в формате офлайн (непосредственное присутствие участников) образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной, а также деятельности в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, субъектами ее осуществления любой какой формы собственности и с участием малолетних и/или несовершеннолетних лиц", – говорится в документе.

Согласно распоряжению, исключением могут быть только меры, предусматривающие участие не более двух человек.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи с обострением ситуации безопасности, с целью организации мероприятий по сохранению жизни и здоровья гражданского населения, а также с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Славянского городского территориального общества.

Стоит добавить, что Славянск расположен в 25 километрах от линии фронта на Донбассе. Славяно-краматорская городская агломерация – крупнейшая из подконтрольных Украине в Донецкой области.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать гражданские объекты в Донецкой и Херсонской областях. 30 ноября в результате артиллерийских и дроновых атак погибли люди в Антоновке и Мирнограде.

Войска страны-агрессора не прекращают обстреливать города на Донбассе. В том числе и Славянск. 2 октября они в очередной раз нанесли удар по городу. Враг попал в частную гостиницу в районе Молочар.

В понедельник, 7 октября, российские оккупационные войска снова атаковали Славянск на Донетчине. В результате обстрела погиб один человек, а еще семеро получили ранения, среди которых двое детей.